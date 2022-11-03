Парламент Болгарії підтримав відправку Україні важкої зброї

Цитата

«Після довгих дебатів депутати підтримали озброєння України. Дебати між представниками 48-го скликання Національних зборів про те, чи ухвалювати проект рішення про зміцнення обороноздатності Болгарії та надання військової підтримки Україні, тривали п'ять годин», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пропозиція була прийнята за 175 "за", 49 "проти" і 1 "утриманого". Проти проголосували партії БСП та "Вазраждане".

Доповнення

Раніше міністр оборони Болгарії Димитр Стоянов заявляв, що Болгарія не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через побоювання послабити власну обороноздатність.