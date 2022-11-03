Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого оружия

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«После долгих дебатов депутаты поддержали вооружение Украины. Дебаты между представителями 48-го созыва Национального собрания о том, принимать ли проект решения об укреплении обороноспособности Болгарии и оказании военной поддержки Украине, длились пять часов», - говориться в сообщении.

Сообщается, что предложение было принято при 175 "за", 49 "против" и 1 "воздержавшемся". Против проголосовали партии БСП и "Вазраждане".

Дополнение

Ранее министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявлял, что Болгария не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за беспокойства ослабить собственную обороноспособность.