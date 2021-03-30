Паркинг вместо бассейна: суд допросил одного из свидетелей

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд допросил одного из свидетелей по делу в отношении бывшего главного архитектора города Киева Сергея Целовальника и директора фирмы - застройщика, в результате неправомерных действий которых школьники одной из столичных школ остались без бассейна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что 30 марта 2021 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении бывшего главного архитектора города Киева и директора фирмы - застройщика, в результате неправомерных действий которых школьники одной из столичных школ остались без бассейна.

Цитата

"В частности, на заседании коллегия судей допросила одного из свидетелей по делу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующее рассмотрение, на котором будет продолжено исследование доказательств стороны обвинения, назначено на 19 мая 2021 года.

Дополнение

В сентябре 2020 года в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу направлено обвинительное заключение в отношении бывшего главного архитектора города Киева Сергея Целовальника и директора фирмы - застройщика, которых подозревают в нанесении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине Киева.

В мае было завершено досудебное расследование по подозрению бывшего главного архитектора Киева и генерального директора компании-застройщицы в задании более 9,3 млн грн убытков территориальной общине Киева.

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