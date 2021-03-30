Паркінг замість басейну: суд допитав одного зі свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд допитав одного зі свідків у справі стосовно колишнього головного архітектора міста Києва Сергія Целовальника та директора фірми – забудовника, внаслідок неправомірних дій яких школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Повідомляється, що 30 березня 2021 року у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього головного архітектора міста Києва та директора фірми — забудовника, внаслідок неправомірних дій яких школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну.
Цитата
“Зокрема, на засіданні колегія суддів допитала одного зі свідків у справі”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що наступний розгляд, на якому буде продовжено дослідження доказів сторони обвинувачення, призначено на 19 травня 2021 року.
Доповнення
У вересні 2020 року до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього головного архітектора міста Києва Сергія Целовальника та директора фірми — забудовника, яких підозрюють у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді Києва.
В травні було завершене досудове розслідування за підозрою колишнього головного архітектора Києва та генерального директора компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді Києва.