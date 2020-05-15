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Паркінг замість басейну: завершено слідство щодо колишнього головного архітектора Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Досудове розслідування за підозрою колишнього головного архітектора Києва та генерального директора компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді Києва завершено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Паркінг замість басейну: завершено слідство щодо колишнього головного архітектора Києва

“НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексголовного архітектора Києва та генерального директора компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді Києва. 15 травня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії осіб кваліфіковані за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем“)”, — сказано у повідомленні.

Як встановило слідство, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи № 130.

Проте у липні 2013 року, як з’ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові та в інтересах директора компанії-забудовниці, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи № 130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.

У подальшому, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовниця на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць, вказали у НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. 

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