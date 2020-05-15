Паркинг вместо бассейна: завершено следствие в отношении бывшего главного архитектора Киева

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению экс-главного архитектора Киева и генерального директора компании-застройщицы в нанесении более 9,3 млн грн ущерба территориальной общине Киева. 15 мая 2020 года стороне защиты открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лиц квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением")", - сказано в сообщении.

Как установило следствие, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130.

Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщицы, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы № 130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщица на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест, указали в НАБУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.