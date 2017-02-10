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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парк "Почайна" и 4 скверы обустроят в Киеве

Киев • УНН

 • 15600 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали создание парка культуры и отдыха "Парк Почайна". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Парк "Почайна" и 4 скверы обустроят в Киеве

Согласно решению, земельному участку ориентировочной площадью 10,10 га, расположенному вдоль реки Почайна до залива Вовковата между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков в Оболонском районе предоставляется особый охраняемый статус.

Решение разработано с целью охраны зеленых насаждений и сохранение рекреационной ценности указанной территории.

Также депутаты проголосовали за создание в столице еще 4 скверов:
- На ул. Правды напротив домов №70-76 в Подольском районе;
- На ул. Вишняковской, между домами №5, 5-А, 5-Б в Дарницком районе;
- На ул. Вишняковской, 8-А в Дарницком районе;
- На пересечении ул. Вышгородской и Резервной в Оболонском районе.

Как сообщал УНН, Киевсовет выделит землю для мемориала Героев Небесной Сотни.

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