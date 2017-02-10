Парк "Почайна" и 4 скверы обустроят в Киеве

Согласно решению, земельному участку ориентировочной площадью 10,10 га, расположенному вдоль реки Почайна до залива Вовковата между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков в Оболонском районе предоставляется особый охраняемый статус.

Решение разработано с целью охраны зеленых насаждений и сохранение рекреационной ценности указанной территории.

Также депутаты проголосовали за создание в столице еще 4 скверов:

- На ул. Правды напротив домов №70-76 в Подольском районе;

- На ул. Вишняковской, между домами №5, 5-А, 5-Б в Дарницком районе;

- На ул. Вишняковской, 8-А в Дарницком районе;

- На пересечении ул. Вышгородской и Резервной в Оболонском районе.

Как сообщал УНН, Киевсовет выделит землю для мемориала Героев Небесной Сотни.