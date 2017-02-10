Парк "Почайна" та 4 сквери облаштують у Києві

Відповідно до рішення, земельній ділянці орієнтовною площею 10,10 га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки Вовковата між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків в Оболонському районі надається особливий охоронюваний статус.

Рішення розроблено з метою охорони зелених насаджень та збереження рекреаційної цінності зазначеної території.

Також депутати проголосували за створення у столиці ще 4 скверів:

- на просп. Правди навпроти будинків №70-76 в Подільському районі;

- на вул. Вишняківській, між будинками №5, 5-А, 5-Б у Дарницькому районі;

- на вул. Вишняківській, 8-а у Дарницькому районі;

- на перетині вул. Вишгородської та Резервної в Оболонському районі.

Як повідомляв УНН, Київрада виділить землю для меморіалу Героїв Небесної Сотні.