Парк "Почайна" та 4 сквери облаштують у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали створення парку культури та відпочинку “Парк Почайна”. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Відповідно до рішення, земельній ділянці орієнтовною площею 10,10 га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки Вовковата між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків в Оболонському районі надається особливий охоронюваний статус.
Рішення розроблено з метою охорони зелених насаджень та збереження рекреаційної цінності зазначеної території.
Також депутати проголосували за створення у столиці ще 4 скверів:
- на просп. Правди навпроти будинків №70-76 в Подільському районі;
- на вул. Вишняківській, між будинками №5, 5-А, 5-Б у Дарницькому районі;
- на вул. Вишняківській, 8-а у Дарницькому районі;
- на перетині вул. Вишгородської та Резервної в Оболонському районі.
Як повідомляв УНН, Київрада виділить землю для меморіалу Героїв Небесної Сотні.