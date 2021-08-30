Париж ограничил скорость автомобилей 30 км в час
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Движение транспортных средств в Париже с сегодняшнего дня ограничено 30 км/ч почти по всему городу, сообщает УНН со ссылкой на информацию на сайте города.
Исключение из ограничения скорости - кольцевая дорога, несколько бульваров и авеню. До введения этой меры на 60% дорог в Париже уже были ограничения 30 км/ч.
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"С 30 августа скорость движения ограничена 30 км/ч на большинстве улиц столицы. Решение было принято после консультаций по этому вопросу, организованных в конце 2020 года", - говорится в сообщении.
Детали
Эта новая мера направлена главным образом на повышение безопасности дорожного движения и уменьшения шума.
При этом, в Париже останутся улицы с разрешенной скоростью, выше 30 км/ч.
"На кольцевую дорогу (скорость ограничена до 70 км/ч) (нововведение - ред.) не повлияет, как и на бульвары Маршалов и некоторые другие (авеню в районе Булонского леса и Венского леса, Елисейских полей, авеню Фош, авеню де ла Гранд Арме, ру Рояль), где скорость будет оставаться на уровне 50 км/ч", - указали представители города.
Добавим
Эти меры, по сообщениям, не нашли большой поддержки у жителей пригородов Парижа, которые вынуждены ездить в столицу на работу. Вместе с тем согласно опросу, проведенному социологическим институтом Ifop, 61 процент парижан одобряют ограничения скорости во французской столице до 30 км/ч.
Уменьшить разрешенную скорость в Париже было предвыборной обещанием мэра Анн Идальго.