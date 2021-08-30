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Париж обмежив швидкість автівок 30 км на годину

Париж обмежив швидкість автівок 30 км на годину

Київ • УНН

 • 18329 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Рух транспортних засобів у Парижі відсьогодні обмежено 30 км/год майже по всьому місту, повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті міста.

Виняток щодо обмеження швидкості - кільцева дорога, кілька бульварів та авеню. До введення цього заходу на 60% доріг у Парижі вже були обмеження 30 км/год.

Цитата:

"З 30 серпня швидкість руху обмежена 30 км/год на переважній більшості вулиць столиці. Рішення було ухвалено після консультацій з цього питання, організованих наприкінці 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Цей новий захід спрямований головним чином на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення шуму.

При цьому, у Парижі залишаться вулиці з дозволенею швидкістю, вищою за 30 км/год.

"На кільцеву дорогу (швидкість обмежена до 70 км/год) (нововведення - ред.) не вплине, як і на бульвари Маршалів і деякі інші (авеню в районі Булонського лісу та Віденського лісу, Єлисейських полів, авеню Фош, авеню де ла Гранд Арме, ру Рояль), де швидкість залишатиметься на рівні 50 км/год", - вказали представники міста.

Додамо

Ці заходи, за повідомленнями, не знайшли великої підтримки в жителів передмість Парижа, які змушені їздити до столиці на роботу. Водночас згідно з опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Ifop, 61 відсоток парижан схвалюють обмеження швидкості у французькій столиці до 30 км/год.

Зменшити дозволену швидкість у Парижі було передвиборчою обіцянкою мера Анн Ідальго.

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