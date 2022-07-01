Парамедик "Тайра" рассказала о российском плену, состоянии здоровья и где ее держали оккупанты

Детали

Паевская рассказала, что состояние ее здоровья уже почти в порядке.

"Врачи говорят, что скоро уже выпишут меня из госпиталя, то есть я смогу присоединиться к своим собратьям. Психическое и психологическое состояние очень стабильное, нормальное – из-за того, что я не была сломана, я сохранила достоинство, достоинство в этой ситуации. Я не чувствую никакой вины и поэтому я нормально чувствую себя. Также меня настолько поддерживает вся Украина, все украинцы во всем мире, и не только украинцы. Каждому из них благодарность", - сказала она.

Также парамедик отметила, что в последнее время ее держали в Донецком СИЗО. Она подчеркнула, что там осталось очень много наших пленников.

"Отношение ужасное. Кормят более менее, умереть от голода не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. То есть в камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о своей семье и детей. Их психологическое состояние было просто ужасным. Но большинство из них держались очень достойно", - сказала Паевская.

Она добавила, что это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова", и были гражданские.

"Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками". Когда мне предъявили обвинения, а это расстрельная статья, совершенно бездоказательно, я была очень удивлена. Я говорила, что я просто выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе, на что они говорили, что это была территория "ДНР", - рассказала "Тайра".

На вопрос "когда Вы были в плену, было ли что-то, что Вы хотели сделать первым" Паевская ответила, что хотела обнять кого-то из наших ребят и коснуться украинской земли.

"И это произошло наконец. Вероятность того, что это произойдет, была меньше одного процента, но произошло чудо. И когда я обняла первого нашего, это было необычайно", - сказала женщина.

На вопрос: "когда Вас задержали и когда Вы опубликовали Ваши видео с нагрудной камеры в Мариуполе, о Вас была просто огромная волна в соцсетях, в украинских и зарубежных СМИ. Вам об этом хотя бы словом сказали?" – Паевская отметила, что ей многое говорили, но все было ложью. Она подчеркнула, что врагу верить нельзя.

"Все, что они говорили, было или обезображено, или полной ложью. Мне говорили, что есть какая-то поддержка, что за меня многие люди что-то говорят, но это было извращено, равно как и их обвинения в отношении меня, в отношении наших военных - все извращается. Верить вообще нельзя. Очень всех прошу: фильтруйте информацию от россиян, от "ДНР" и "ЛНР". Из того, что вы можете услышать, 99 процентов лжи", - подчеркнула она.

Паевская отметила, что отношение к ней было ужасным.

"Я за все время не имела не то что каких-то комфортных для женщины вещей, я не имела ничего. В чем я была – это один комплект белья, одни брюки, кроссовки и немножко одежды, и все. Все остальное у меня отобрали я ничего не имела. Мне не оказали ни телефонной связи, ни медицинской помощи. Однажды позже фельдшерка мне помогла, и это было очень достойно, но однажды. Я не буду говорить о пытках и психологическом влиянии, хотя он был страшен, до тех пор, пока не завершится следствие", - сказала Юлия.

"Тайра" рассказала, что оккупанты говорили ей, что она не будет жить и ей лучше покончить с собой.

Кроме того, по словам Паевской, в плену оккупантов находится медик на 7-м месяце беременности. Парамедик считает, что в первую очередь нужно освобождать из плена раненых и женщин.

Ранее

Российские оккупанты взяли в плен украинскую волонтерку Юлию Паевскую и ее водителя Сергея. Агентство Associated Press опубликовало видео, снятое с нагрудной камеры парамедика “Тайры”.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня сообщил, что украинского парамедика и волонтерку Юлию “Тайру” Паевскую удалось освободить из плена.

Позже освобожденная из российского плена парамедик "Тайра" записала видеообращение.