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Окупанти взяли у полон українську волонтерку та її водія

Окупанти взяли у полон українську волонтерку та її водія

Київ • УНН

 • 194902 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти взяли у полон українську волонтерку Юлію Паєвську та її водія Сергія. Про це на своєму facebook повідомила активістка “Волонтерської платформи” Наталія Воронкова, пише УНН.

Цитата

“Юлія Паєвська попала у полон. Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!! Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!! Вимагаємо звільнення волонтерів Юлі та Сергія”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Мера Мелітополя Івана Федорова, якого 11 березня взяли у полон, сьогодні звільнили. В нього також відбулася телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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