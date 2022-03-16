Окупанти взяли у полон українську волонтерку та її водія

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“Юлія Паєвська попала у полон. Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!! Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!! Вимагаємо звільнення волонтерів Юлі та Сергія”, - йдеться в повідомленні.

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Мера Мелітополя Івана Федорова, якого 11 березня взяли у полон, сьогодні звільнили. В нього також відбулася телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським.