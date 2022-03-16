Оккупанты взяли в плен украинскую волонтерку и ее водителя

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“Юлия Паевская попала в плен. Известная волонтер, парамедик, Народный Герой Украины вместе со своим водителем Сергеем попала в плен россиян!!! Она 8 лет спасала жизни мирных жителей, в том числе детей и раненых военных!!! Требуем освобождения волонтеров Юли и Сергея”, - говорится в сообщении.

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Мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого 11 марта взяли в плен, сегодня уволили. У него также состоялся телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.