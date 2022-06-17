Вдалось звільнити з полону парамедика «Тайру», вона вже вдома — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українського парамедика і волонтерку Юлію «Тайру» Паєвську вдалося звільнити з полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю, пише УНН.
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«Сьогодні вже можу повідомити: вдалося звільнити з полону «Тайру», українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний всім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх», - повідомив Президент.
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Він також прокоментував сьогоднішнє рішення Європейської комісії щодо європерспективи України.
«Ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на державу. Залишилося дочекатись рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним», - сказав Глава держави.