Удалось освободить из плена парамедика «Тайру», она уже дома — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинского парамедика и волонтерку Юлию «Тайру» Паевскую удалось освободить из плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, пишет УНН.
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«Сегодня уже могу сообщить: удалось освободить из плена «Тайру», украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех», - сообщил Президент.
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Он также прокомментировал сегодняшнее решение Европейской комиссии о европерспективе Украины.
«Мы за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. Есть положительное заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины. И это историческое достижение всех работающих на государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным», - сказал Глава государства.