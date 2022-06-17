Удалось освободить из плена парамедика «Тайру», она уже дома — Зеленский

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«Сегодня уже могу сообщить: удалось освободить из плена «Тайру», украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех», - сообщил Президент.

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Он также прокомментировал сегодняшнее решение Европейской комиссии о европерспективе Украины.

«Мы за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. Есть положительное заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины. И это историческое достижение всех работающих на государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным», - сказал Глава государства.