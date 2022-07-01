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Парамедик "Тайра" розповіла про російський полон, стан здоров'я та де її тримали окупанти

Парамедик "Тайра" розповіла про російський полон, стан здоров'я та де її тримали окупанти

Київ • УНН

 • 204052 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Український парамедик Юлія Паєвська "Тайра" в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла, що російські окупанти тримали її у Донецькому СІЗО у маленькій камері разом із ще 21 жінкою, передає УНН.

Деталі

Паєвська розповіла, що стан її здоров'я вже майже в порядку.

"Лікарі кажуть, що скоро вже випишуть мене з госпіталя, тобто я зможу приєднатися до своїх побратимів. Психічний і психологічний стан дуже стабільний, нормальний - через те, що я не була зламана, я зберегла достоїнство, гідність у цій ситуації. Я не відчуваю жодної провини і через це я нормально почуваюся. Також мене настільки підтримує вся Україна, всі українці в усьому світі, і не тільки українці. Кожному з них подяка", - сказала вона.

Також парамедик зазначила, що останнім часом її утримували у Донецькому СІЗО. Вона наголосила, що там залишилося дуже багато наших полонених.

"Ставлення жахливе. Годують більш менш, померти з голоду не вийде. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали. Тобто у камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про свою сім'ю та дітей. Їхній психологічний стан був просто жахливим. Але більшість з них трималися дуже достойно", - сказала Паєвська.

Вона додала, що це були українки з лав Збройних сил та Нацгвардії, там були дівчата з "Азову", і були цивільні.

"Там діє система "фільтрації", тобто вони беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з "окупаційними військами". Коли мені висунули обвинувачення, а це розстрільна стаття, абсолютно бездоказово, я була дуже здивована. Я казала, що я просто виконувала свою присягу, я давала присягу народу України і я діяла на території своєї держави, у Маріуполі. На що вони казали, що це була територія "ДНР", - розповіла "Тайра".

На запитання "коли Ви були у полоні, чи було щось, що Ви хотіли зробити першим" Паєвська відповіла, що хотіла обійняти когось з наших хлопців і торкнутися української землі.

"І це сталося нарешті. Вірогідність того, що це станеться, була менше одного відсотка, але сталося диво. І коли я обійняла першого нашого, це було надзвичайно", - сказала жінка.

На запитання: "коли Вас затримали, і коли Ви опублікували Ваші відео з нагрудної камери у Маріуполі, про Вас була просто величезна хвиля у соцмережах, в українських та закордонних ЗМІ. Вам про це хоча б словом сказали?" - Паєвська зазначила, що їй багато чого говорили, але все було брехнею. Вона наголосила, що ворогу вірити не можна.

"Все, що вони казали, було або спотвореним, або повною брехнею. Мені казали, що є якась підтримка, що за мене багато людей щось кажуть, але це було перекручено, так само як і їхні звинувачення щодо мене, щодо наших військових - все перекручується. Вірити взагалі не можна. Дуже всіх прошу: фільтруйте інформацію від росіян, від "ДНР" і "ЛНР". З того, що ви можете почути, 99 відсотків брехні", - наголосила вона.

Паєвська зазначила, що ставлення до неї було жахливим.

"Я за весь час не мала не те що якихось комфортних для жінки речей, я не мала нічого. У чому я була - це один комплект білизни, одні штани, кросівки і трошки одягу, і все. Все інше у мене відібрали, я нічого не мала. Мені не надали ані телефонного зв'язку, ані медичної допомоги. Один раз пізніше фельдшерка мені допомогла, і це було дуже достойно, але одного разу. Я не говоритиму про тортури і психологічний вплив, хоча він був страшенний, допоки не завершиться слідство", - сказала Юлія.

"Тайра" розповіла, що окупанти казали їй, що вона не буде жити і їй краще накласти на себе руки.

Крім того, за словами Паєвської, у полоні окупантів перебуває медик на 7-му місяці вагітності. Парамедик вважає, що у першу чергу потрібно звільняти з полону поранених та жінок.

Раніше

Російські окупанти взяли у полон українську волонтерку Юлію Паєвську та її водія Сергія. Агенція Associated Press опублікувала відео, зняте з нагрудної камери парамедика “Тайри”.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 17 червня повідомив, що українського парамедика і волонтерку Юлію “Тайру” Паєвську вдалося звільнити з полону.

Пізніше звільнена з російського полону парамедик "Тайра" записала відеозвернення.

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