Звільнена з російського полону парамедик "Тайра" записала відеозвернення

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У відеозверненні “Тайра” подякувала президенту України Володимиру Зеленському за організацію обміну.

“Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто зараз знаходиться по той бік, знають, що все вийде, і всі ми будемо вдома, як вдома зараз я. Дякую”, — сказала вона.

Раніше

Російські окупанти взяли у полон українську волонтерку Юлію Паєвську та її водія Сергія. Агенція Associated Press опублікувала відео, зняте з нагрудної камери парамедика “Тайри”.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю 17 червня повідомив, що українського парамедика і волонтерку Юлію “Тайру” Паєвську вдалося звільнити з полону.