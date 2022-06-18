Освобожденная из российского плена парамедик "Тайра" записала видеообращение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинский парамедик и волонтер Юлия “Тайра” Паевская записала видеообращение после освобождения из российского плена. Ролик в Telegram опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, информирует УНН.
Детали
В видеообращении “Тайра” поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за организацию обмена.
“Я всегда верила, что все именно так и будет. И все, кто сейчас находится по ту сторону, знают, что все получится, и все мы будем дома, как дома сейчас я. Спасибо”, — сказала она.
Ранее
Российские оккупанты взяли в плен украинскую волонтерку Юлию Паевскую и ее водителя Сергея. Агентство Associated Press опубликовало видео, снятое с нагрудной камеры парамедика “Тайры”.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу 17 июня сообщил, что украинского парамедика и волонтерку Юлию “Тайру” Паевскую удалось освободить из плена.