Паралимпийцы из Украины получили восемь наград на Кубке мира по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальная паралимпийская сборная по фехтованию на колясках завоевала 1 "золотую", 3 "серебряные" и 4 бронзовые медали на Кубке мира в Венгрии, передает УНН со ссылкой на НКСИУ.
В заключительный день соревнований Натальи Морквич удалось завоевать "золото" в сабле (категория А), а также Андрей Демчук завоевал "серебро" в мужской сабле (категория А). В женской сабли в категории В у нас - две высокие награды - "серебро" у Елены Федот и "бронза" у Надежды Дьолог.
Примечательно, что на первом этапе Кубка мира подвели итоги предыдущего 2017 года. Позняк Татьяна стала спортсменкой номер один в женской шпаге (категория В), Бреус Евгения - лучшая в женской сабле (категория А), Шавкун Сергей - лучший в мужской шпаге (категория С).
Заметим, что в соревнованиях, которые проходили в венгерском городе Эгер, приняли участие более 200 спортсменов из 19 стран мира.
Напомним, благодаря медали А.Абраменка Украина поднялась на семнадцатое место в медальном рейтинге на Олимпийских Играх в Пхенчхане.