Паралимпийцы из Украины получили восемь наград на Кубке мира по фехтованию

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67340 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82706 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85367 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108668 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100808 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104750 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111701 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117106 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122861 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134384 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Паралимпийцы из Украины получили восемь наград на Кубке мира по фехтованию

Паралимпийцы из Украины получили восемь наград на Кубке мира по фехтованию

Киев  •  УНН

 • 8486 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальная паралимпийская сборная по фехтованию на колясках завоевала 1 "золотую", 3 "серебряные" и 4 бронзовые медали на Кубке мира в Венгрии, передает УНН со ссылкой на НКСИУ.

В заключительный день соревнований Натальи Морквич удалось завоевать "золото" в сабле (категория А), а также Андрей Демчук завоевал "серебро" в мужской сабле (категория А). В женской сабли в категории В у нас - две высокие награды - "серебро" у Елены Федот и "бронза" у Надежды Дьолог.

Примечательно, что на первом этапе Кубка мира подвели итоги предыдущего 2017 года. Позняк Татьяна стала спортсменкой номер один в женской шпаге (категория В), Бреус Евгения - лучшая в женской сабле (категория А), Шавкун Сергей - лучший в мужской шпаге (категория С).

Заметим, что в соревнованиях, которые проходили в венгерском городе Эгер, приняли участие более 200 спортсменов из 19 стран мира.

Напомним, благодаря медали А.Абраменка Украина поднялась на семнадцатое место в медальном рейтинге на Олимпийских Играх в Пхенчхане.

 

Украинские Национальные Новости

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