Паралімпійці з України здобули вісім нагород на Кубку світу з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Національна паралімпійська збірна з фехтування на візках виборола 1 "золоту", 3 "срібні" та 4 бронзові медалі на Кубку світу в Угорщині, інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
В заключний день змагань Наталії Морквич вдалося вибороти "золото" в шаблі (категорія А), а також Андрій Демчук завоював "срібло" в чоловічій шаблі (категорія А). В жіночій шаблі в категорії В у нас - дві високі нагороди – "срібло" в Олени Федоти та "бронза" у Надії Дьолог.
Примітно, що на першому етапі Кубку світу підвели підсумки попереднього 2017 року. Позняк Тетяна стала спортсменкою номер один в жіночій шпазі (категорія В), Бреус Євгенія - краща в жіночій шаблі (категорія А), Шавкун Сергій - кращий у чоловічій шпазі (категорія С).
Зауважимо, що у змаганнях, які проходили в угорському місті Егер, взяли участь понад 200 спортсменів з 19 країн світу.
Нагадаємо, завдяки медалі О.Абраменка Україна піднялась на 17-е місце в медальному рейтингу на Олімпійських Іграх у Пхьончхані.