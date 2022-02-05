Попугай украл у путешественников камеру и сделал редкие кадры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Новозеландский попугай-клептоман похитил у путешественника GoPro и сделал редкие кадры. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Попугай-клептоман стал автором новозеландского кинематографа после того, как украл камеру GoPro и снял экскурсию по Фёрдленду.
Вид альпийских попугаев Аотеароа, Кеа, известен своим любопытством. Неоднократно фиксировались случаи краж кошельков, драгоценностей и других ценных вещей у туристов.
Семья Верхеулов рассказала местной телевизионной программе Seven Sharp, что они шли пешим маршрутом Кеплера и останавливались в хижине, когда к ним присоединился какой-то попугай.
Они разместили камеру GoPro, чтобы снять кадры птиц, но один выхватил камеру и улетел, снимая полет вниз по склону. Камера зафиксировала побег в воздухе, приземление Кеа и короткую, но бешаную атаку на камеру.
Цитата
“Мы просто следили за звуком внизу и видели, как птицы зависали над деревьями. Спустя время, очевидно, услышали, что мы подходим, и покинули GoPro. Мой сын нашёл камеру около камня, где и приземлилась птица", - Алекс Верхоль.
Напомним
Новая Зеландия отменила карантин для туристов и вновь откроет свои границы.