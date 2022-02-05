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Шахед-136

Папуга викрав у мандрівників камеру та зробив рідкісні кадри

Папуга викрав у мандрівників камеру та зробив рідкісні кадри

Київ • УНН

 • 33791 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Новозеландський папуга-клептоман викрав у мандрівника GoPro та зробив рідкісні кадри. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Папуга-клептоман став автором новозеландського кінематографа після того, як вкрав камеру GoPro та відзняв екскурсію по Фіордленду.

Вид альпійських папуг Аотеароа, Кеа, відомий своєю цікавістю. Неодноразово фіксувалися випадки краж гаманців, коштовностей та інших цінних речей у туристів.

Сім’я Верхеулів розповіла місцевій телевізійній програмі Seven Sharp, що вони йшли пішим маршрутом Кеплера і зупинялися в хатині, коли до них приєднався якийсь папуга.

Вони розмістили камеру GoPro, щоб зняти кадри птахів, але один вихопив камеру і полетів, знімаючи політ вниз по схилу. Камера зафіксувала втечу у повітрі, а також приземлення Кеа і коротку, але шалену атаку на камеру.

Цитата

“Ми просто стежили за звуком внизу і бачили, як птахи зависали над деревами. Згодом, вони, очевидно, почули, що ми йдемо, і покинули GoPro. Мій син знайшов камеру біля каменя, де і приземлився птах”, — Алекс Верхоль.

Нагадаємо

Нова Зеландія скасувала карантин для туристів і знову відкриє свої кордони.

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