"Оскверняет память жертв Холокоста": в МИД Украины осудили заявление лаврова

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«Глава мид рф сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить «российский вопрос». Мы решительно осуждаем позорное заявление сергея лаврова, которое оскверняет память миллионов жертв Холокоста», - написал Николенко в Facebook.

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По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Современная россия полна ненависти к другим народам, говорится в заявлении спикера МИД.

«Приветствуем быструю реакцию Еврейского конгресса Европы. Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление лаврова. На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Так же как и лавров не избежит наказания, выдавая себя и россию за жертву», - сообщил Николенко.

Дополнение

Белый дом в среду назвал заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнивающее создание Соединенными Штатами коалиции для борьбы с россией с действиями Адольфа Гитлера по искоренению евреев в Европе, "поистине оскорбительным".