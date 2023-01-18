лавров порівняв ставлення США до росії із Гітлером до євреїв: у Вашингтоні відповіли

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"Це настільки абсурдно, що на нього не варто реагувати, якщо не вважати дійсно образливої манери, в якій він намагався представити нас з погляду Гітлера та Голокосту", - заявив журналістам представник Білого дому Джон Кірбі.

Що передувало

Міністр закордонних справ сергій лавров заявив у середу, що Сполучені Штати зібрали коаліцію європейських країн для вирішення "російського питання" так само, як Адольф Гітлер шукав остаточне рішення для викорінення євреїв у Європі.

лавров, який торік викликав міжнародний фурор своїми висловлюваннями про Гітлера, заявив, що Вашингтон використовує ту ж тактику, що і Наполеон і нацисти, намагаючись підкорити собі Європу, щоб знищити росію.

За його словами, використовуючи Україну як маріонетку, "вони ведуть війну проти нашої країни з тим самим завданням: остаточне вирішення російського питання".

"Так само, як Гітлер хотів "остаточного вирішення" єврейського питання, тепер, якщо ви шануєте західних політиків… вони ясно кажуть, що росія має зазнати стратегічної поразки".

Додамо

"Остаточне рішення" було гітлерівським планом Голокосту, який призвів до систематичного вбивства 6 мільйонів євреїв, а також представників інших меншин.

лавров і раніше викликав обурення висловлюваннями про Гітлера. У травні минулого року він заявив, що у нацистському лідері була "єврейська кров", що викликало гнівні протести Ізраїлю.