лавров порівняв ставлення США до росії із Гітлером до євреїв: у Вашингтоні відповіли

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 360 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 10520 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 23727 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 34211 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 60094 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 46188 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 95489 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 71487 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60616 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119191 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 38442 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 29506 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 79093 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 27606 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 23683 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 60094 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 80141 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 95489 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 220719 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 270603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 24454 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 28373 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 27737 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 32103 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 47645 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

лавров порівняв ставлення США до росії із Гітлером до євреїв: у Вашингтоні відповіли

Київ • УНН

 • 561996 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Білий дім у середу назвав заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова, яка порівнює створення Сполученими Штатами коаліції для боротьби з росією з діями Адольфа Гітлера щодо викорінення євреїв у Європі, "воістину образливою", передає УНН посилаючись на Reuters.

лавров порівняв ставлення США до росії із Гітлером до євреїв: у Вашингтоні відповіли

Цитата

"Це настільки абсурдно, що на нього не варто реагувати, якщо не вважати дійсно образливої манери, в якій він намагався представити нас з погляду Гітлера та Голокосту", - заявив журналістам представник Білого дому Джон Кірбі.

Що передувало

Міністр закордонних справ сергій лавров заявив у середу, що Сполучені Штати зібрали коаліцію європейських країн для вирішення "російського питання" так само, як Адольф Гітлер шукав остаточне рішення для викорінення євреїв у Європі.

лавров, який торік викликав міжнародний фурор своїми висловлюваннями про Гітлера, заявив, що Вашингтон використовує ту ж тактику, що і Наполеон і нацисти, намагаючись підкорити собі Європу, щоб знищити росію.

За його словами, використовуючи Україну як маріонетку, "вони ведуть війну проти нашої країни з тим самим завданням: остаточне вирішення російського питання".

"Так само, як Гітлер хотів "остаточного вирішення" єврейського питання, тепер, якщо ви шануєте західних політиків… вони ясно кажуть, що росія має зазнати стратегічної поразки".

Додамо

"Остаточне рішення" було гітлерівським планом Голокосту, який призвів до систематичного вбивства 6 мільйонів євреїв, а також представників інших меншин.

лавров і раніше викликав обурення висловлюваннями про Гітлера. У травні минулого року він заявив, що у нацистському лідері була "єврейська кров", що викликало гнівні протести Ізраїлю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11