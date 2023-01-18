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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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лавров сравнил отношение США к россии с Гитлером к евреям: в Вашингтоне ответили

Киев • УНН

 • 561996 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Белый дом в среду назвал заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова, которое сравнивает создание Соединенными Штатами коалиции для борьбы с россией с действиями Адольфа Гитлера по искоренению евреев в Европе, "поистине оскорбительным", передает УНН ссылаясь на Reuters.

лавров сравнил отношение США к россии с Гитлером к евреям: в Вашингтоне ответили

Цитата

"Это настолько абсурдно, что на него не стоит реагировать, если не считать действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить нас с точки зрения Гитлера и Холокоста", - заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

Что предшествовало

Министр иностранных дел сергей лавров заявил в среду, что Соединенные Штаты собрали коалицию европейских стран для решения "русского вопроса" так же, как Адольф Гитлер искал окончательное решение для искоренения евреев в Европе.

лавров, который в прошлом году произвёл международный фурор своими высказываниями о Гитлере, заявил, что Вашингтон использует ту же тактику, что и Наполеон и нацисты, пытаясь подчинить себе Европу, чтобы уничтожить россию.

По его словам, используя Украину как марионетку, "они ведут войну против нашей страны с той же задачей: окончательное решение русского вопроса".

"Так же, как Гитлер хотел "окончательного решения" еврейского вопроса, теперь, если вы уважаете западных политиков… они ясно говорят, что россия должна потерпеть стратегическое поражение".

Добавим

"Окончательное решение" было гитлеровским планом Холокоста, который привел к систематическому убийству 6 миллионов евреев, а также представителей других меньшинств.

лавров и раньше вызывал возмущение высказываниями о Гитлере. В мае прошлого года он заявил, что в нацистском лидере была "еврейская кровь", что вызвало гневные протесты Израиля.

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