"Паплюжить пам'ять жертв Голокосту": у МЗС України засудили заяву лаврова

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 6232 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 16144 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 28339 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 38668 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 67953 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 48448 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 100604 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 73953 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61388 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119341 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.2м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 42867 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 33603 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 86890 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 33168 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 29311 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 67957 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 88144 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 100612 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 224148 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 273793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 30193 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 34043 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29070 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 33346 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 48824 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Паплюжить пам'ять жертв Голокосту": у МЗС України засудили заяву лаврова

Київ • УНН

 • 1205651 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У МЗС України засудили заяву міністра закордонних справ рф сергія лаврова, у якій він порівняв сучасних росіян з євреями, вбитими нацистами під час Голокосту. Про це у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.

"Паплюжить пам'ять жертв Голокосту": у МЗС України засудили заяву лаврова

Цитата

«Глава мзс рф порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання». Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву сергія лаврова, яка паплюжить пам'ять мільйонів жертв Голокосту», - написав Ніколенко у Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль засудив лаврова за паралелі з Голокостом у заяві про війну в Україні

За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна росія сповнена ненависті до інших народів, ідеться у заяві речника МЗС.

«Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації у світі відреагувати на чергову заяву лаврова. На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і лавров не уникне покарання, видаючи себе та росію за жертву», - повідомив Ніколенко.

Доповнення

Білий дім у середу назвав заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова, яка порівнює створення Сполученими Штатами коаліції для боротьби з росією з діями Адольфа Гітлера щодо викорінення євреїв у Європі, "воістину образливою".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11