"Паплюжить пам'ять жертв Голокосту": у МЗС України засудили заяву лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У МЗС України засудили заяву міністра закордонних справ рф сергія лаврова, у якій він порівняв сучасних росіян з євреями, вбитими нацистами під час Голокосту. Про це у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.
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«Глава мзс рф порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання». Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву сергія лаврова, яка паплюжить пам'ять мільйонів жертв Голокосту», - написав Ніколенко у Facebook.
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За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна росія сповнена ненависті до інших народів, ідеться у заяві речника МЗС.
«Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації у світі відреагувати на чергову заяву лаврова. На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і лавров не уникне покарання, видаючи себе та росію за жертву», - повідомив Ніколенко.
Доповнення
Білий дім у середу назвав заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова, яка порівнює створення Сполученими Штатами коаліції для боротьби з росією з діями Адольфа Гітлера щодо викорінення євреїв у Європі, "воістину образливою".