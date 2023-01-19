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Ізраїль засудив лаврова за паралелі з Голокостом у заяві про війну в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ рф сергій лавров порівняв міжнародну ізоляцію його країни внаслідок повномасштабного вторгнення до України із вбивством євреїв у Європі під час Голокосту. Ізраїль засудив главу російського зовнішньополітичного відомства, пише УНН з посиланням на Haaretz.

Ізраїль засудив лаврова за паралелі з Голокостом у заяві про війну в Україні

Цитата

"Голокост був найтемнішим моментом в історії людства та унікальною подією. Будь-яке порівняння чи зіставлення поточних подій з гітлерівським планом остаточного рішення щодо винищення єврейського народу спотворює історичну правду, опоганює пам'ять загиблих і тих, хто вижив, і має бути рішуче відкинуто", – заявило МЗС Ізраїлю.

Деталі

Музей та меморіал Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем також засудив висловлювання глави мзс рф, звинувативши його в "нечутливому, оманливому та небезпечному неправильному" тлумаченні історичних фактів, за що він "має бути засуджений".

"Прирівняння лавровим вбивчої кампанії Гітлера зі знищення єврейського народу, відомої як "Final Solution" ("Остаточне розв'язання єврейського питання" - ред.), з нинішніми українськими кроками проти російського вторгнення є повним спотворенням історії та образою справжніх жертв нацизму", - йдеться в заяві музею.

Повідомляється, що це не перший випадок, коли Яд Вашем стикається з росією за час війни в Україні. У березні 2022 року Меморіал виступив із заявою, в якій засудив "пропагандистський дискурс, що супроводжує поточні військові дії", який, за його словами, був "насичений безвідповідальними заявами та абсолютно неточними порівняннями з нацистською ідеологією та діями до та під час Голокосту".

Нагадаємо

Білий дім у середу назвав заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова, яка порівнює створення Сполученими Штатами коаліції для боротьби з росією з діями Адольфа Гітлера щодо викорінення євреїв у Європі, "воістину образливою".

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