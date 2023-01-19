Израиль осудил лаврова за параллели с Холокостом в заявлении о войне в Украине

Цитата

"Холокост был самым темным моментом в истории человечества и уникальным событием. Любое сравнение или сопоставление текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших и должно быть решительно отвергнуто", – заявил МИД Израиля.

Детали

Музей и мемориал Холокоста в Иерусалиме Яд Вашем также осудил высказывания главы мид рф, обвинив его в "нечувствительном, обманчивом и опасном неправильном" толковании исторических фактов, за что он "должен быть осужден".

"Приравнивание лавровым убийственной кампании Гитлера по уничтожению еврейского народа, известной как "Final Solution" ("Окончательное решение еврейского вопроса" - ред.), с нынешними украинскими шагами против российского вторжения является полным искажением истории и оскорблением настоящих жертв нацизма", - говорится в заявлении музея.

Сообщается, что это не первый случай, когда Яд Вашем сталкивается с россией за время войны в Украине. В марте 2022 года Мемориал выступил с заявлением, в котором осудил "пропагандистский дискурс, сопровождающий текущие военные действия", который, по его словам, был "насыщен безответственными заявлениями и совершенно неточными сравнениями с нацистской идеологией и действиями до и во время Холокоста".

Напомним

Белый дом в среду назвал заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова, сравнивающее создание Соединенными Штатами коалиции для борьбы с россией с действиями Адольфа Гитлера по искоренению евреев в Европе, "поистине оскорбительным".