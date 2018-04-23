Бумажные самолетики за свободу слова: в России поддержали Telegram

Пользователи поделились фото- и видеоотчетами об участии в флешмобе, который состоялся в 19:00, в соцсетях.

Напомним, 22 апреля социальная сеть Telegram разослала своим пользователям оповещение, в котором предложила россиянам в 19:00 запускать из окон бумажные самолеты.

#телеграмживи #telegram #digitalresistance Публикация от LA (@la_sunsul_) 22 Апр 2018 в 11:40 PDT