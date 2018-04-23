Паперові літачки за свободу слова: у Росії підтримали Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Росії напередодні користувачі провели акцію проти блокування месенджера Telegram Роскомнаглядом, передає УНН.
Користувачі поділилися фото- та відеозвітами щодо своєї участі у флешмобі, який відбувся о 19:00, у соцмережах.
Нагадаємо, 22 квітня соціальна мережа Telegram розіслала своїм користувачам сповіщення, в якому запропонувала росіянам о 19:00 запускати з вікон паперові літаки.
У кого ещё вчера летали самолетики из окон в поддержку #telegram ? #свободавыбора Доча ничего не поняла, но повеселила её от души
Решили присоединиться вместе с мужем в акции против блокировки Телеграма. Очень удобный мессенджер, во многом лучше Вотсаппа, через него я обмениваюсь учебными файлами с одногруппниками и подписана на обучающие каналы. Кому он помешал, мне до сих пор не понятно... #lokampholman #telegram #messenger #телеграм #флешмоб #бумажныйсамолетик #хабаровск #khabarovsk #khv #khv27
Telegram. Любим, помним, надеемся. Я не хочу вдаваться в долгие рассуждения. Просто очень жду, когда одну из моих любимых платформ, наконец-то, оставят в покое. . . . #telegram #spring #beautiful #thatauthenticfeeling #friends #goodvibes #mood #instagood #instaday #nothingordinary #thatauthenticfeeling #seekthesimplicity #theartofslowliving #theartofslowingdown #nothingordinary #style #photooftheday #follow4follow #feelfreefeed #spring #like4like #instagood #vsco