Папа Римский встретился с ученым С.Хокингом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Папа Римский Франциск встретился с британским ученым Стивеном Хокингом. Фотография со встречи была обнародована в Instagram понтифика, передает УНН.
"Есть много обнадеживающих признаков, что есть человечество, которое хочет помогать, выбирать общее благо и духовно возрождать в себе ответственность и солидарность", - говорится в сообщении опубликованном к фото.
Как сообщает Radio Vaticana, С.Хокинг и понтифик встретились в Папской академии наук, расположенной в Ватикане.
В тот же день в академии состоялось пленарное заседание о влиянии знаний и технологий на общество и окружающую среду. С.Хокинг также выступил с презентацией, рассказав свою теорию о начале формирования Вселенной.