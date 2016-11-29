Папа Римский встретился с ученым С.Хокингом

"Есть много обнадеживающих признаков, что есть человечество, которое хочет помогать, выбирать общее благо и духовно возрождать в себе ответственность и солидарность", - говорится в сообщении опубликованном к фото.

Как сообщает Radio Vaticana, С.Хокинг и понтифик встретились в Папской академии наук, расположенной в Ватикане.

В тот же день в академии состоялось пленарное заседание о влиянии знаний и технологий на общество и окружающую среду. С.Хокинг также выступил с презентацией, рассказав свою теорию о начале формирования Вселенной.