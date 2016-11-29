Папа Римський зустрівся із науковцем С.Хокінгом

“Є багато обнадійливих ознак, що є людство, яке хоче допомагати, вибирати загальне благо і духовно відроджувати в собі відповідальність і солідарність”, — йдеться в повідомленні до опублікованого фото.

Як повідомляє Radio Vaticana, С.Хокінг і понтифік зустрілися у Папській академії наук, розташованій у Ватикані.

У той же день в академії відбулось пленарне засідання про вплив знань і технологій на суспільство і навколишнє середовище. С.Хокінг також виступив з презентацією, розповівши свою теорію про початок формування Всесвіту.