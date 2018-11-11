Папа Римский почтил память жертв Первой мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Папа Римский Франциск в воскресенье почтил память жертв Первой мировой войны. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Обращаясь из окна Апостольского дворца с воскресной проповедью "Ангел небесный" к десяткам тысяч паломников, заполнивших площадь Святого Петра, понтифик процитировал своего предшественника, почетного папу Бенедикта ХVI, который назвал этот конфликт "бессмысленной бойней".
"Во второй половине дня колокола всех крупнейших храмов вечного города зазвучат в унисон в знак скорби и духовной близости к памяти павших 100 лет назад", - подчеркнул римский первосвященник.
Как сообщал УНН, столица Франции стала сегодня местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918.
Напомним, президент России Владимир Путин последним из гостей приехал к Триумфальной арке, где должны начаться торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Кроме того, полуобнаженная активистка феминистского движения Femen попыталась помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа, который направлялся к месту церемонии у Триумфальной арки в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны.