Папа Римський вшанував пам'ять жертв Першої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Папа Римський Франциск в неділю вшанував пам'ять жертв Першої світової війни. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Звертаючись з вікна Апостольського палацу з недільною проповіддю "Ангел небесний" до десяткам тисяч паломників, що заповнили площу Святого Петра, понтифік процитував свого попередника, почесного папу Бенедикта ХVI, який назвав цей конфлікт "безглуздою бійнею".
"У другій половині дня дзвони всіх найбільших храмів вічного міста зазвучать в унісон в знак скорботи і духовної близькості до пам'яті полеглих 100 років тому", - підкреслив римський первосвященик.
Як повідомляв УНН, столиця Франції стала сьогодні місцем головних урочистостей, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, яка завершилася 11 листопада 1918 року.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін останнім з гостей приїхав до Тріумфальної арки, де мали розпочатись урочисті заходи, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни.
Крім того, напівоголена активістка феміністського руху Femen спробувала перешкодити проїзду кортежу президента США Дональда Трампа, що прямував до місця церемонії біля Тріумфальної арки в Парижі в честь сторіччя закінчення Першої світової війни.