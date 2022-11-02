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Папа Римский впервые посетит Бахрейн для укрепления связей с исламом

Папа Римский впервые посетит Бахрейн для укрепления связей с исламом

Киев • УНН

 • 235399 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Папа Римский Франциск станет первым понтификом в истории, который посетит Бахрейн во время поездки на этой неделе, которая, как надеются, укрепит связи с исламом, но также отмечена обвинениями в нарушениях прав человека в стране Персидского залива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Визит с четверга по воскресенье — 39-й международный визит папства Франциска, который состоится через три года после его исторической поездки в ОАЭ в 2019 году, где он подписал мусульманско-христианский манифест за мир.

Но некоторые правозащитные организации теперь надеются, что Франциск окажет давление на суннитского лидера Бахрейна, короля Хамада бин Ису Аль-Халифу, чтобы он прекратил репрессии против мусульман-шиитов в стране.

В пятницу Франциск планирует встретиться с высшим авторитетом суннитского ислама, шейхом Ахмедом аль-Тайебом, великим имамом престижной каирской мечети Аль-Азхар и центром исламского обучения во дворце Сахир.

Франциск также встретится с Мусульманским советом старейшин, базирующимся в Абу-Даби, для форума “Восток и Запад”, на повестке дня которого будут мусульманские общины на Западе, гуманитарные кризисы, климатические проблемы и мусульманско-христианские отношения.

На визите Фрэнсиса навис Чемпионат мира по футболу в соседнем Катаре, который привлек внимание к несоблюдению прав человека, в частности, плохому отношению к малоимущим трудовым мигрантам, женщинам и сообществу ЛГБТ.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера попросил Папу Римского Франциска во время встречи в Ватикане позвонить российскому президенту владимиру путину, главе РПЦ кириллу и американскому президенту Джо Байдену, чтобы “способствовать мирному процессу” в Украине.

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