Папа Римский впервые посетит Бахрейн для укрепления связей с исламом

Детали

Визит с четверга по воскресенье — 39-й международный визит папства Франциска, который состоится через три года после его исторической поездки в ОАЭ в 2019 году, где он подписал мусульманско-христианский манифест за мир.

Но некоторые правозащитные организации теперь надеются, что Франциск окажет давление на суннитского лидера Бахрейна, короля Хамада бин Ису Аль-Халифу, чтобы он прекратил репрессии против мусульман-шиитов в стране.

В пятницу Франциск планирует встретиться с высшим авторитетом суннитского ислама, шейхом Ахмедом аль-Тайебом, великим имамом престижной каирской мечети Аль-Азхар и центром исламского обучения во дворце Сахир.

Франциск также встретится с Мусульманским советом старейшин, базирующимся в Абу-Даби, для форума “Восток и Запад”, на повестке дня которого будут мусульманские общины на Западе, гуманитарные кризисы, климатические проблемы и мусульманско-христианские отношения.

На визите Фрэнсиса навис Чемпионат мира по футболу в соседнем Катаре, который привлек внимание к несоблюдению прав человека, в частности, плохому отношению к малоимущим трудовым мигрантам, женщинам и сообществу ЛГБТ.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера попросил Папу Римского Франциска во время встречи в Ватикане позвонить российскому президенту владимиру путину, главе РПЦ кириллу и американскому президенту Джо Байдену, чтобы “способствовать мирному процессу” в Украине.