Папа Римський вперше відвідає Бахрейн для зміцнення зв'язків з ісламом

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Візит із четверга по неділю — 39-й міжнародний візит папства Франциска, який відбудеться через три роки після його історичної поїздки до ОАЕ у 2019 році, де він підписав мусульмансько-християнський маніфест за мир.

Але деякі правозахисні організації тепер сподіваються, що Франциск тисне на сунітського лідера Бахрейну, короля Хамада бін Ісу Аль-Халіфу, щоб він припинив репресії проти мусульман-шиїтів у країні.

У п'ятницю Франциск планує зустрітися з вищим авторитетом сунітського ісламу, шейхом Ахмедом аль-Тайєбом, великим імамом престижної каїрської мечеті Аль-Азхар і центром ісламського навчання у палаці Сахір.

Франциск також зустрінеться з Мусульманською радою старійшин, що базується в Абу-Дабі, для форуму “Схід і Захід”, на порядку денному якого будуть мусульманські громади на Заході, гуманітарні кризи, кліматичні проблеми та мусульмансько-християнські відносини.

На візиті Френсіса нависає Чемпіонат світу з футболу в сусідньому Катарі, який привернув увагу до не дотримання прав людини, зокрема поганого ставлення до малозабезпечених трудових мігрантів, жінок і спільноти ЛГБТ.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон учора попросив Папу Римського Франциска під час зустрічі у Ватикані зателефонувати до російського президента володимира путіна, глави рпц кирила та американського президента Джо Байдена, щоб “сприяти мирному процесу” в Україні.