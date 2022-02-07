Папа Римский рассказал, кем мечтал стать в детстве и какая музыка ему нравится

Детали

Он вспомнил, что много лет назад на рынке заметил прилавок мясника, который на поясе имел фартук с карманом для денег.

“И я сказал, что хотел бы быть мясником”. Когда у меня поинтересовались, почему, я ответил: “Вон сколько у него денег”, — рассказал 85-летний понтифик.

Также глава Ватикана поделился, что увлекался химией. Это побудило его к медицине.

“Я собирался поступить на медицинский факультет в 19 лет, когда пришло призвание, я поступил в семинарию”, — заявил Франциск.

В интервью папа Римский вспомнил своего любимого писателя Федора Достоевского.

“Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский”, — сказал он.

Он добавил, что ему нужно общение.

“Мне нужны люди, поэтому я не стал жить в Апостольских апартаментах, но остался в Санта-Марте (отель на территории Ватикана, — ред.). Мне нужны друзья, у меня их немного, но они настоящие. Друзья мне помогают, знают мою жизнь. Друзья мне придают сил", - рассказал Папа Римский.

Он также заявил, что ему нравится классическая музыка и танго. Папа Римский подчеркнул, что танцевал танго, потому что настоящий уроженец Буэнос-Айреса.

Напомним

Папе Франциску подарили его кукольную копию.