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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52486 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Папі Франциску подарували його лялькову копію

Папі Франциску подарували його лялькову копію

Київ • УНН

 • 17322 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Під час традиційної генеральної аудієнції папи Франциска, яка відбувался вчора 2 лютого, у Ватикані, йому подарували його лялькову копію. Фото зробила кореспондентка Reuters,передає УНН.

Деталі

Так, на знімок потрапило як, Глава Католицької церкви детально розглядав подарунок.

Того ж дня Франциск проводив месу у базиліці Святого Петра на честь Всесвітнього дня присвяченого Богу життя.

Нагадаємо

У Ватикані проводяться дипломатичні консультації щодо можливості візиту Папи Римського до України.

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