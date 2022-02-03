Папі Франциску подарували його лялькову копію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Під час традиційної генеральної аудієнції папи Франциска, яка відбувался вчора 2 лютого, у Ватикані, йому подарували його лялькову копію. Фото зробила кореспондентка Reuters,передає УНН.
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Так, на знімок потрапило як, Глава Католицької церкви детально розглядав подарунок.
Того ж дня Франциск проводив месу у базиліці Святого Петра на честь Всесвітнього дня присвяченого Богу життя.
Нагадаємо
У Ватикані проводяться дипломатичні консультації щодо можливості візиту Папи Римського до України.