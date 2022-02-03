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15 марта, 19:03 • 104602 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138640 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120603 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114322 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103233 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100635 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89638 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121885 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Папе Франциску подарили его кукольную копию

Папе Франциску подарили его кукольную копию

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во время традиционной генеральной аудиенции папы Франциска, которая состоялась вчера, 2 февраля, в Ватикане, ему подарили его кукольную копию. Фото сделала корреспондентка Reuters, передает УНН.

Детали

Так, на снимок попало, как Глава Католической церкви подробно рассматривал подарок.

В тот же день Франциск проводил мессу в базилике Святого Петра в честь Всемирного дня посвященной Богу жизни.

Напомним

В Ватикане проводятся дипломатические консультации по возможности визита Папы Римского в Украину.

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