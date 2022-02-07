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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Папа Римський розповів, ким мріяв стати в дитинстві та яка музика йому подобається

Папа Римський розповів, ким мріяв стати в дитинстві та яка музика йому подобається

Київ • УНН

 • 17136 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Папа Римський Франциск розповів, ким мріяв стати у дитинстві, яка музика йому подобається та назвав улюбленого письменника. Про це повідомляє УНН з посиланням на RAI.

Деталі

Він згадав, що багато років тому на ринку помітив прилавок м’ясника, який на поясі мав фартух з кишенею для грошей.

“І я сказав, що хотів би бути м’ясником”. Коли у мене поцікавилися, чому, я відповів: “Он скільки в нього грошенят”, — розповів 85-річний понтифік.

Також глава Ватикану поділився, що захоплювався хімією. Це спонукало його до медицини.

“Я збирався вступити на медичний факультет у 19 років, коли прийшло покликання, я вступив до семінарії”, — заявив Франциск.

В інтерв’ю папа Римський згадав свого улюбленого письменника Федора Достоєвського.

“Є питання, на яке я не зміг ніколи знайти відповідь: чому страждають діти? Але у мене відповіді немає, відповіді просто немає. І на це питання можу відповісти тільки, що потрібно страждати разом з ними. У цьому мав рацію Достоєвський”, — він.

Він додав, що йому потрібне спілкування.

“Мені потрібні люди, тому я не став жити в Апостольських апартаментах, але залишився в Санта-Марті (готель на території Ватикану, — ред.). Мені потрібні друзі, у мене їх небагато, але вони справжні. Друзі мені допомагають, знають моє життя. Друзі мені надають сил”, — розповів Папа Римський.

Він також заявив, що йому подобається класична музика та танго. Папа Римський підкреслив, що танцював танго, бо справжній уродженець Буенос-Айреса.

Нагадаємо 

Папі Франциску подарували його лялькову копію.

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