Папа Римский пожелал радости и мира христианам восточных церквей

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, составляю искренние пожелания. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром!" - сказал Святейший Отец Франциск.

Напомним, Папа Римский Франциск вспомнил Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье, 28 апреля, отмечали главный религиозный праздник года - Пасху.