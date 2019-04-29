Папа Римский пожелал радости и мира христианам восточных церквей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105924 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110007 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112718 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113669 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115038 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140022 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144950 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Папа Римский пожелал радости и мира христианам восточных церквей

Папа Римский пожелал радости и мира христианам восточных церквей

Киев  •  УНН

 • 9470 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Обращаясь к верующим после проговаривания молитвы "Царица Неба", Святейший Отец Франциск 28 апреля пожелал радости и мира христианам Восточных Церквей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, составляю искренние пожелания. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром!" - сказал Святейший Отец Франциск.

Напомним, Папа Римский Франциск вспомнил Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье, 28 апреля, отмечали главный религиозный праздник года - Пасху.

Украинские Национальные Новости

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