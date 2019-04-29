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Папа Римський побажав радості та миру християнам східних церков

Київ • УНН

 • 9471 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Промовляючи до вірних після проказування молитви "Царице Неба", Святіший Отець Франциск 28 квітня побажав радості та миру християнам Східних Церков. Про це повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.

"Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святу Пасху згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання. Нехай же воскреслий Господь обдарує їх радістю та миром!" – сказав Святіший Отець Франциск.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск згадав Україну у своїй промові у Ватикані 21 квітня, коли християни відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем.

Нагадаємо, християни східного обряду у неділю, 28 квітня, відзначали головне релігійне свято року — Великдень.

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