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15 марта, 19:03 • 104602 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138640 просмотра

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Папа Римский назвал возможное вторжение России в Украину "безумием"

Папа Римский назвал возможное вторжение России в Украину "безумием"

Киев • УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Папа Франциск заявил, что вторжение России в Украину будет "безумием", и выразил надежду, что напряженность между двумя странами будет преодолена с помощью многостороннего диалога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы благодаря серьезному диалогу можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели. И не будем забывать, что война —это безумие", - заявил Франциск во время выступления на совместной аудиенции.

Также он поблагодарил тех, кто 26 января принял участие в его Международном дне молитвы за мир в Украине.

Напомним

В день молитвы за Украину Папа Римский напомнил об исторических страданиях страны.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, угрозу нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выдвинула ряд требований по так называемым гарантиям безопасности в США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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