Папа Римский назвал возможное вторжение России в Украину "безумием"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Папа Франциск заявил, что вторжение России в Украину будет "безумием", и выразил надежду, что напряженность между двумя странами будет преодолена с помощью многостороннего диалога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы благодаря серьезному диалогу можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели. И не будем забывать, что война —это безумие", - заявил Франциск во время выступления на совместной аудиенции.
Также он поблагодарил тех, кто 26 января принял участие в его Международном дне молитвы за мир в Украине.
Напомним
В день молитвы за Украину Папа Римский напомнил об исторических страданиях страны.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, угрозу нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Россия выдвинула ряд требований по так называемым гарантиям безопасности в США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.
Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.