В день молитвы за Украину Папа Римский напомнил об исторических страданиях страны

КИЕВ. 26 января. УНН. Папа Франциск в среду провел день молитвы за мир в Украине, призвал к диалогу, который должен преобладать над узкими интересами, чтобы отбросить противостояние Запада с Россией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.