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Шахед-136

В день молитви за Україну Папа Римський нагадав про історичні страждання країни

В день молитви за Україну Папа Римський нагадав про історичні страждання країни

Київ • УНН

 • 22857 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Папа Франциск у середу провів день молитви за мир в Україні, закликав до діалогу, який має переважати над вузькими інтересами, щоб відкинути протистояння Заходу з Росією. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я прошу вас молитися за мир в Україні і робити це часто протягом дня", — сказав Франциск на своїй щотижневій спільній аудієнції, додавши, що він сподівається, що "рани, страхи та розбіжності" можна буде подолати.

Деталі

Франциск закликав усіх віруючих молитися за припинення кризи, заявивши, що напруженість загрожує безпеці Європи серйозними наслідками.

"Мольби, які сьогодні підносяться до небес, торкнуться розумів і сердець світових лідерів, щоб діалог міг узяти гору, а загальне благо було поставлене вище за партійні інтереси", - додав Папа.

Він нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад 5 мільйонів людей, і що люди там страждали від голоду та "від великої жорстокості".

"Це страждаючий народ", — сказав Папа про українців.

Додамо

Близько 4 мільйони українців загинули на початку 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін нав'язав колективізацію сільського господарства та інші заходи, спрямовані на придушення українського націоналізму.

Трагедія, яку низку країн визнали формою геноциду, отримала назву Голодомор і відома також як Терор-Гомор або Великий Голодомор.

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