Папа Римский разрешил женщинам голосовать на предстоящем собрании епископов

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Папа Римский Франциск решил предоставить женщинам право голоса на предстоящей встрече епископов, что является исторической реформой.

Франциск одобрил изменения в нормы, управляющие Синодом епископов - органом Ватикана, который собирает епископов мира на периодические встречи, после того, как женщины много лет требовали иметь право голоса. Также, Ватикан опубликовал одобренные им изменения, которые подчеркивают его позицию относительно того, чтобы миряне взяли на себя большую роль в церковных делах, которые долгое время оставались епископам и кардиналам.

Католические женские группы, которые долгое время критиковали Ватикан за отношение к женщинам как к гражданам второго сорта, сразу оценили этот шаг как исторический в 2000-летней жизни церкви.

Со времен Второго Ватиканского Собора - встреч 1960-х годов, которые модернизировали Церковь, Папы созывают епископов мира в Рим на несколько недель, чтобы обсудить насущные темы. В конце заседаний епископы голосуют за конкретные предложения и передают их Папе, который затем составляет документ, учитывая их взгляды. До сих пор голосовать могли только мужчины. Но согласно новым изменениям, пять монахинь присоединятся к пяти священникам как представители с правом голоса от религиозных орденов.

Кроме того, Франциск решил назначить 70 членов Синода, которые не являются епископами, и попросил, чтобы половина из них были женщинами. Они тоже будут иметь право голоса.

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