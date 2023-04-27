Папа Римський дозволив жінкам голосувати на майбутніх зборах єпископів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Папа Римський дозволив жінкам голосувати на майбутніх зборах єпископів. Про це пише AP News, передає УНН.
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Папа Римський Франциск вирішив надати жінкам право голосу на майбутній зустрічі єпископів, що є історичною реформою.
Франциск схвалив зміни до норм, що керують Синодом єпископів - органом Ватикану, який збирає єпископів світу на періодичні зустрічі, після того, як жінки багато років вимагали мати право голосу. Також, Ватикан опублікував схвалені ним зміни, які підкреслюють його позицію щодо того, аби миряни взяли на себе більшу роль у церковних справах, які довгий час залишалися єпископам і кардиналам.
Католицькі жіночі групи, які протягом тривалого часу критикували Ватикан за ставлення до жінок як до громадян другого сорту, одразу оцінили цей крок як історичний у 2000-літньому житті церкви.
З часів Другого Ватиканського Собору - зустрічей 1960-х років, які модернізували Церкву, Папи скликають єпископів світу до Риму на кілька тижнів, щоб обговорити нагальні теми. Наприкінці засідань єпископи голосують за конкретні пропозиції та передають їх Папі, який потім складає документ, враховуючи їхні погляди. Досі голосувати могли лише чоловіки. Але згідно з новими змінами, п’ять монахинь приєднаються до п’яти священиків як представники з правом голосу від релігійних орденів.
Крім того, Франциск вирішив призначити 70 членів Синоду, які не є єпископами, і попросив, щоб половина з них були жінками. Вони теж матимуть право голосу.
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