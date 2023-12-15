Папа Римский отметил важность регулирования искусственного интеллекта
Киев • УНН
Папа Франциск призывает к заключению международного соглашения о регулировании ИИ, подчеркивая его этические проблемы и потенциальные риски, включая дезинформацию и угрозы миру.
Папа Римский Франциск призвал к международному соглашению, которое бы регулировало развитие и использование искусственного интеллекта. Это он отметил в ежегодном послании к Всемирному дню мира от 1 декабря, передает УНН.
Необходимо укрепить или, если необходимо, создать органы, которые будут заниматься изучением этических вопросов, возникающих в этой сфере, и защитой прав тех, кто использует формы искусственного интеллекта или на которых они влияют
Послание Папы Римского было обнародовано через несколько дней после того, как Европейский Союз достиг соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта.
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По словам Папы Римского прогресс в науке и технике нередко ведет к улучшению человечества и преобразованию мира. Однако достижения, позволяющие осуществлять беспрецедентный контроль над реальностью, могут представлять "риск для нашего выживания", в частности через дезинформацию.
Это создает серьезную проблему, когда искусственный интеллект используется в кампаниях дезинформации, которые распространяют ложные новости и приводят к росту недоверия к средствам массовой информации недоверия к средствам массовой информации
Злоупотребление этими технологиями также может иметь другие негативные последствия, такие как дискриминация, вмешательство в выборы, рост общества наблюдения, цифровое отчуждение и обострение индивидуализма, все больше отрывающегося от общества, и все это это является угрозой миру во всем мире, подчеркнул Папа.
Дополнение
В марте Папа Римский Франциск и сам стал объектом дезинформации с использованием искусственного интеллекта. Созданное ИИ Midjourney изображение, на котором он в роскошной белой пуховой куртке, стало вирусным.
Папа Римский отметил важность регулирования искусственного интеллекта
Папа Франциск призывает к заключению международного соглашения о регулировании ИИ, подчеркивая его этические проблемы и потенциальные риски, включая дезинформацию и угрозы миру.
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