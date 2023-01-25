Папа Франциск встретился с Епифанием и представителями других украинских церквей

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«Спасибо вам за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один есть там, другой – где-то еще, но когда мама больна, все собираются вместе», – сказал Папа Римский.

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Сегодня, 25 января, перед общей аудиенцией, состоявшейся в зале Павла VI, Папа Франциск принял делегацию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который в эти дни совершает рабочий визит в Апостольскую Столицу.

Папа Франциск подчеркнул, что в этом случае речь не идет о еврейской, исламской, христианской, православной или католической Украине, но речь идет о «маме Украине», ради которой все объединяются вместе. Святейший Отец сказал, что: «Это пример перед лицом огромной поверхностности, которую сегодня видим в нашей культуре».

После короткой речи Папа Римский извинился и сказал, что ему нужно идти: «Простите меня, я бы остался с вами все утро, но мы являемся рабами также и времени».

На своей странице в Twitter митрополит Епифаний написал: «Как ВСЦиРО мы действительно собраны вместе подобно детям, которые собираются отовсюду, когда болеет мать. Такую аналогию употребил Папа Франциск во время нашей встречи сегодня утром. Мы разные, но наша Мать – Украина».

Епифаний отметил, что он и представительство просили Папу Римского продолжать молитву об Украине и борьбу за правду.

Как ВСЦиРО мы действительно собраны вместе подобно детям, которые собираются отовсюду, когда болеет мать. Такую аналогию употребил Папа Франциск во время нашей встречи сегодня утром. Мы разные, но наша Мать - Украина. Просили Папу продолжить молитву об Украине и борьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ

Напомним

Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии.