Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии

Цитата

"В составе делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и нашем стремлении к победе и справедливому миру", — сообщил Епифаний.

У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру. Вдячні за молитви та гуманітарну допомогу і маємо надію на посилення співпраці.

Детали

Также митрополит поблагодарил за молитвы и гуманитарную помощь и надеется на усиление сотрудничества с Ватиканом.

Напомним

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