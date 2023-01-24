Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Глава ПЦУ митрополит Епифаний в течение ближайших дней будет находиться в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и стремлении Украины к победе и справедливому миру, передает УНН со ссылкой на сообщение главы ПЦУ в Twitter.
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"В составе делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и нашем стремлении к победе и справедливому миру", — сообщил Епифаний.
У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру. Вдячні за молитви та гуманітарну допомогу і маємо надію на посилення співпраці.— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 24, 2023
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Также митрополит поблагодарил за молитвы и гуманитарную помощь и надеется на усиление сотрудничества с Ватиканом.
Напомним
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